Fórmula 1 reinicia treinos na terça Quase todas as equipes de F-1 treinarão em Monza, já a partir de terça-feira, para a série de pistas velozes do calendário, que começa já dia 15, com o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. Depois o Mundial vai para a Alemanha, Hockenheim, dia 29. A Prost não participa dos testes por ter de economizar. Seu orçamento não lhe permite. Alain Prost pegou pesado com os franceses, sexta-feira, ao convidar os jornalistas a verem seu carro, onde quase não há investidores do seu país.