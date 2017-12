Fórmula 1: Sauber mantém nome em 2006 Comprada pela BMW, a Sauber irá manter seu nome na temporada 2006 da Fórmula 1. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela construtora, que rompeu sua parceira com a Williams e optou por ter equipe própria na categoria: a BMW Sauber. Em junho passado, a BMW anunciou o fim da parceira de 6 anos com a Williams e confirmou a compra da Sauber, equipe suíça criada por Peter Sauber, que continua com 20% da ações. Nesta temporada, a Sauber terminou em 8º lugar no Mundial de Construtores da Fórmula 1. Agora, sob o comando da BMW, a equipe irá apresentar seu novo carro em janeiro, na cidade espanhola de Valência. O piloto alemão Nick Heidfeld já foi contratado para substituir o brasileiro Felipe Massa, que foi para a Ferrari, e a permanência do canadense Jacques Villeneuve ainda não está garantida para 2006. ?É bom saber que o nome Sauber irá continuar na Fórmula 1?, admitiu Peter Sauber. ?O novo nome da equipe foi uma escolha natural?, revelou o diretor da BMW, Mario Theissen.