Fórmula 1 tem dia de testes Nesta segunda-feira ocorreram testes em várias pistas para os preparativos do GP da Inglaterra, dia 15, no circuito de Silverstone. Em Mugello, Luca Badoer testou componentes eletrônicos na Ferrari. Em Monza, andaram Jordan, Sauber e McLaren (com Alexander Wurz) e Heinz-Harald Frentzen foi o mais rápido (1min24s672). Ricardo Zonta ficou em 4º e último. Em Barcelona, Marc Gené, com a Williams, superou Max Webber e Jenson Button (Benetton). Patrocínio - A Toyota, que estréia em 2002, anunciou acordo por 5 anos com a Matsushita, que vai estampar a marca Panasonic nas laterais e aerofólios traseiros dos carros japoneses.