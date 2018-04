Fórmula 1 terá pneus mais duráveis só em treino livre no Canadá

MILÃO - Depois de anunciar no último dia 14 que iria fornecer um novo tipo de pneu, mais durável do que o utilizado atualmente na Fórmula 1, para o GP do Canadá, a Pirelli recuou em sua decisão nesta quarta-feira ao confirmar que disponibilizará para as equipes da categoria este remodelado composto apenas nos dois primeiros treinos livres da prova, marcada para o próximo dia 9 de junho, em Montreal.

Com isso, o criticado pneu atual da Pirelli, que vem obrigando os pilotos a realizarem até quatro paradas nos boxes para pit stops por causa do seu desgaste excessivo durante as corridas, só será substituído de forma efetiva a partir do GP da Inglaterra, no dia 30 de junho, quando ocorrerá a oitava etapa deste Mundial.

"Este novo pneu será levado ao Canadá como um pneu experimental para as sessões livres, assim como é permitido pelo regulamento atual da Fórmula 1. Cada piloto irá receber dois jogos deste novo composto médio para uso apenas durante as sessões de sexta-feira", informou a Pirelli, por meio de um comunicado publicado em seu site oficial.

Desta forma, a Pirelli restabeleceu a previsão que fez anteriormente, pois havia dito inicialmente que forneceria um novo tipo de pneu a partir da corrida de Silverstone, antes de ser pressionada pelas equipes e antecipar este fornecimento do composto modificado e mais durável já para a prova canadense.

"Seguindo o feedback das equipes e pilotos, a nova especificação de pneu está então definida para ser introduzida a partir do GP da Inglaterra, no fim de junho, e permanecerá em vigor até o final deste ano", avisou a Pirelli.

A fornecedora única de compostos da F1 ainda fez questão de esclarecer que "as características de desempenho do novo pneu e o desgaste não serão significativamente diferentes" dos utilizados atualmente, "com o objetivo de manter o espetáculo e sustentar o elemento estratégico para todas as corridas".