Fórmula 1 vê primeiro chinês pilotar O chinês Ho-Pin Tung tornou-se o primeiro piloto de seu país a dirigir um carro de Fórmula 1 e começou bem: logo com uma Williams. Nesta quinta-feira, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, ele deu 42 voltas no circuito de 4.428 quilômetros. ?Minhas pernas tremeram só de pensar que ia trocar 140 cavalos da Fórmula BMW pelos 900 da Fórmula 1?, revelou. ?Mas essa experiência realiza um de meus sonhos. Naturalmente também estou orgulhoso de ser o primeiro chinês a sentar-se em um cockpit de um Fórmula 1 e ainda mais em uma equipe de ponta?, comemorou. O bom desempenho de Tung na Fórmula BMW asiática o credenciou para o teste, justificou o diretor esportivo da BMW, Mario Theissen. ?A maneira como ele enfrentou o desafio e como melhorou ao longo do dia demonstrou que ele tem um verdadeiro potencial como piloto?, disse. Treinos - Pedro de la Rosa, Fernando Alonso e Juan Pablo Montoya, nesta ordem, foram novamente os mais rápidos em Jerez. Rubens Barrichello fez o sexto tempo, Felipe Massa o 13º e Cristiano da Matta o 15º.