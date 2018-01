Fórmula 1 vive mesma euforia de 20 anos Desde 1983 a Fórmula 1 não assistia a quatro vencedores diferentes nas quatro primeiras etapas do Mundial como este ano. David Coulthard ganhou na Austrália, Kimi Raikkonen na Malásia, ambos da McLaren, Giancarlo Fischella, Jordan, no Brasil, e neste domingo Michael Schumacher, Ferrari. Em 1983, Nelson Piquet abriu o campeonato vencendo com Brabham o GP do Brasil, depois John Watson, McLaren, foi primeiro nos EUA, Alain Prost, com Renault, na França, e Patrick Tambay, Ferrari, no GP de San Marino.