Fórmula 1 volta aos treinos em Montmelò No primeiro treino da Fórmula 1 na volta das ?férias? (o acordo só foi quebrado pela Ferrari, que testou antes), o austríaco Christian Klien foi o mais veloz com o carro da Red Bull (do ano passado, com motor Cosworth V10): fez 1min17s567 na melhor das 43 voltas no circuito de Montmelò, na Espanha. No ano que vem, a Red Bull terá motor V8 (obrigatório) da Ferrari. Estreou na equipe o holandês Robert Doornbos, como terceiro piloto. Dos que já usaram V8, o melhor foi o austríaco Alexander Wurz, segundo piloto de testes da McLaren, que em 69 voltas fez 1min17s754 (segundo no geral). O brasileiro Ricardo Zonta foi o terceiro mais rápido, na estréia do Toyota TF106 e também dos pneus japoneses Bridgestone. Fez 1min17s821 em 58 voltas. A Toro Rosso (ex-Minardi) estreou com o piloto italiano Vitantonio Liuzzi, com o carro da Red Bull deste ano e motor Cosworth V10. O alemão Nico Rosberg e o britânico Andy Priaulx (campeão da WTCC) testaram pela Williams com motor V8 da Cosworth e pneus Bridgestone: foram sétimo e décimo. O alemão Nick Heidfeld, pela BMW, foi nono e penúltimo, com problemas de perda de gasolina.