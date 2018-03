Fórmula 3 Inglesa começa em Donington Dois treinos, neste sábado, no circuito de Donington Park, definirão o grid para as corridas da rodada dupla de domingo da Fórmula 3 Inglesa, provas que marcarão o início da temporada de 2004. O Brasil terá três pilotos na competição - Nelsinho Piquet, Danilo Dirani e Lucas Di Grassi, os dois últimos estreantes na categoria. Uma boa colocação no grid poderá ser decisiva nas duas provas. Isso porque, segundo Nelsinho, que corre com um Dallara-Mugen/Honda da equipe Piquet Sports, as corridas deste domingo devem ser bastante disputadas. "Donington é um circuito muito tradicional na Inglaterra e, além disso, são as etapas de estréia. Todo mundo vai querer vencer?, disse, que no ano passado venceu no circuito sua primeira corrida na F-3. Para Dirani, campeão da F-3 Sul-Americana em 2003, uma dificuldade pode ser seu pouco conhecimento da pista de Donington. "É a pista que menos conheço, tenho pouca experiência nela, mas dá para vir legal.? Durante a pré-temporada, Dirani, piloto da forte equipe Carlin, andou 500 quilômetros durante um teste em Donington. "Mas só dei 10 voltas limpas.?