Fórmula Cart ainda está longe de definições A um mês do início da temporada, a Fórmula Cart tem apenas sete pilotos com participação confirmada. As nove equipes da categoria ainda estão em fase de negociações com pelo menos duas dezenas de pilotos. A primeira das 15 provas está marcada para o dia 9 de abril, em Long Beach, na Califórnia. O brasileiro Bruno Junqueira está garantido. O amazonense Antonio Pizzonia e o paranaense Enrique Bernoldi ainda estão em negociações para estrear na categoria. Ricardo e Alex Sperafico conversam com vários times que têm vagas em aberto e devem continuar na categoria.