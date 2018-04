Fórmula Indy entra na reta decisiva com o GP de Infineon

A temporada 2009 da Fórmula Indy entra neste fim de semana em sua reta decisiva. Faltando quatro provas para o término da temporada, os cinco candidatos ao título de campeão sabem que ir mal no GP de Infineon (18h45 no domingo, com Bandsports) significará a despedida.

Veja também:

F-Indy: Classificação / Calendário

Apenas um brasileiro está nesta disputa: Hélio Castroneves (Penske). Quarto colocado com 359 pontos, ele está a 101 pontos do líder e atual campeão da Indycar, o neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, que tem 460. Ele precisa da vitória e mostra, como sempre, otimismo. "É uma grande diferença, mas eu acredito que tudo é possível", diz Castroneves. "Este é o campeonato que disputamos, ninguém sabe quem será o campeão. É a hora de se garantir na frente", afirma Dixon.

"Eu gosto muito das próximas quatro corridas e estou confiante", fala o australiano Ryan Briscoe, segundo colocado e a três pontos de Dixon. "É claro que você fica na expectativa. Eu não sei o que vai acontecer, mas vou para a briga", diz o escocês Dario Franchitti, terceiro colocado (440), . Ele está 20 pontos a menos que o primeiro colocado.

A quinta colocada e com chances remotas de conquistar o título é a musa norte-americana Danica Patrick (Andretti Green), que tem 321 pontos. Para todos, será fundamental começar bem, garantindo boas posições no grid de largada no treino de sábado. Para isso - e contando com o calor esperado na pista - todos terão à disposição pneus macios e super macios (os de faixa vermelha).

BRASILEIROS

Ainda estarão no circuito misto de Sonoma os brasileiros Tony Kanaan (Andretti Green, 7.º com 294 pontos) - que brinca com o fato do circuito ser conhecido como Napa Valley (pela região) em comparação ao seu nariz -, Raphael Matos (Luczo Dragon, 14.º, 230) e Mario Moraes (KV Racing, 19.º, 181), que retorna após o sepultamento do pai, que o impediu de correr o GP de Mid-Ohio. "Meu pai amava corridas, e eu só quero me dedicar a ser o melhor piloto que eu puder em sua memória", diz.

Atualizado às 15h36 para atualização de informações