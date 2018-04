Fórmula Indy fechará temporada 2011 com corrida no oval de Las Vegas

SÃO PAULO - A última corrida da temporada 2011 da Fórmula Indy está definida: será em 16 de outubro, no oval de Las Vegas (Estados Unidos), em prova aberta para pilotos de qualquer campeonato com premiação para estes - se vencer - de US$ 5 milhões (cerca de R$ 8,3 milhões). O anúncio foi feito pelo presidente da categoria, Randy Bernard.

"Não há local no mundo que pode proporcionar entretenimento como Vegas. O autódromo é fantástico, além de ser muito rápido. Tivemos algumas das melhores corridas já vistas. Além disso, a promoção dos ingressos agrega valor", comentou.

O dirigente também falou com empolgação sobre o estimulante prêmio para atrair pilotos da Nascar, por exemplo, para esta corrida. "Se qualquer piloto de fora da Indy quiser, pode vir. Se ganhar a corrida de Las Vegas, vamos premiar com 5 milhões de dólares. Serão cinco vagas para o desafio, com os nomes sendo divulgados no meio do verão", finalizou o dirigente.

A corrida será noturna e o circuito de Las Vegas conta com 2,4 km de extensão, com inclinação que chega a 20º nas curvas. O asfalto foi recapeado recentemente e o autódromo tem capacidade para receber aproximadamente 140 mil espectadores. Esse oval já fez parte do calendário da Fórmula Indy entre os anos de 1996 e 2000, além de sediar provas da Champ Car nos anos de 2004 e 2005.

A Fórmula Indy inicia a temporada nas ruas de São Petersburgo, no próximo 27 de março.