Fórmula Indy terá três mulheres no grid em 2007 A Fórmula Indy terá três mulheres competindo em 2007. A SAMAX Motorsport confirmou neste sábado que a venezuelana Milka Duno, de 34 anos, irá disputar o campeonato a partir da etapa do Kansas, dia 29 de abril. Ela irá disputar 10 provas, inclusive nas 500 Milhas de Indianápolis. Milka disputa também o Campeonato Americano de Protótipos (Grand-Am). Ela chegou na segunda posição nas 24 Horas de Daytona deste ano, atrás apenas do colombiano Juan Pablo Montoya. Além de piloto - eleita a melhor da Venezuela em 2000 -, Milka é formada em Engenharia Naval, com quatro diplomas de mestrado: Arquitetura Naval, Comércio Marítimo e Biologia Marinha. No ano passado, o canal Discovery exibiu aqui no Brasil um documentário falando sobre o inicio da carreira da piloto na Grand-Am, chamado "Milka a mil". Além de Milka, outras duas mulheres irão disputar a Fórmula Indy neste ano. As norte-americanas Danica Patrick, que irá competir com a Andretti Green, e Sara Ficher, que irá correr pela Dreyer & Reinbold. A largada da primeira prova da temporada 2007, o GP de Miami, está marcada para as 21 horas (de Brasília) deste sábado, com transmissão ao vivo da Bandeirantes.