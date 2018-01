Fórmula Renault: Marcos Gomes vence Em meio a críticas e lamentações sobre o fechamento do Autódromo de Jacarepaguá, no Rio, Marcos Gomes foi o vencedor da sétima etapa da Fórmula Renault brasileira. Neste domingo, quebrou a seqüência de três vitórias consecutivas de Nelson Merlo ao completar as 20 voltas em 37min19seg198, com média de 158,611 km/h. O segundo colocado foi o próprio Merlo, seguido por Felipe Lapenna. Com o resultado, Lapenna manteve a liderança na classificação geral com 149 pontos, com Merlo em segundo, com 142, e Gomes em terceiro, com 115. As provas deste fim de semana, da Fórmula Renault, Copa Clio e Fórmula 3 Sul-Americana, encerraram as atividades no autódromo, que deve dar lugar às instalações dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro/2007. Os pilotos lamentaram o fechamento do circuito, que na década de 80 recebeu a Fórmula 1. Um deles foi Luiz Razia, que não não chegou a terminar a prova da Fórmula Renault. ?É um momento triste porque esta pista é muito tradicional, tem um traçado muito técnico, que ensina muita coisa aos pilotos?, disse o baiano radicado em Brasília. ?É uma perda grande, não só para nós da Renault, mas para todas as categorias. Vai ser muito triste para o automobilismo brasileiro se realmente as obras forem em frente.? Na largada da Fórmula Renault, o pole Marcos Gomes (filho do ex-piloto Paulão Gomes) manteve a primeira colocação. Fernando Galera ganhou a posição de Nelson Merlo, seu companheiro de equipe. ?O carro estava difícil de guiar, mas eu precisava vencer para continuar na briga pelo campeonato. Apesar dos problemas, consegui me manter na frente até o fim?, disse Marcos. Merlo comentou: ?Tentei repetir a corrida de sábado, mas forcei muito no início para acompanhar os primeiros colocados e no fim da prova faltou pneu para vencer.?