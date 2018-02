Fórmula Truck começa nesta sexta com treinos livres no PR Depois de três meses, os ´brutos´ estão de volta: a primeira etapa da Fórmula Truck será domingo, em Cascavel (PR), às 14 horas, com transmissão da Band. Nesta sexta-feira, os pilotos entram na pista para os primeiros treinos livres. Este ano, a Truck promete mais equilíbrio que a temporada passada, que teve como campeão Renato Martins, da Volkswagen. Em 2006, o piloto venceu apenas duas etapas - que comprova a competitividade da categoria. "Estamos trabalhando muito forte e o caminhão teve muitas melhorias. De qualquer forma, as outras equipes também estão trabalhando. Eu citaria o Roberval (Andrade), Vinicius (Ramires), (Wellington) Cirino, Beto Monteiro e o (Djalma) Fogaça como alguns dos nomes", aposta Renato. Vinicius Ramires, da Mercedes, vice em 2006, concorda. "Creio que este ano vai ser ainda mais equilibrado que ano passado. Teremos a volta do Felipe (Giaffone), que ano passado não estava competindo e em 2007 estará com um caminhão bom (Volks). Acho que até a antepenúltima etapa uns dez pilotos ainda terão chance de brigar pelo título", assinala. Com um dos melhores caminhões de 2006, Vinicius diz que a equipe não fez muitos ajustes para esta primeira temporada. "Fizemos um treino em Curitiba nosso caminhão se mostrou bem rápido. Foram feitos ajustes mínimos. Estou um pouco ansioso pela primeira corrida, mas a idéia é a mesma do ano passado: terminarmos a corrida para pontuar e estar sempre no pelotão principal da classificação geral", analisa. Felipe Giaffone, que ano passado correu na IRL, volta à Truck pela Volks e já é considerado um dos destaques da categoria. Em 2005, quando correu pela Scania, quase venceu uma corrida em Curitiba. "Estou um pouco enferrujado ainda, mas nos treinos já deu para sentir que vamos ter um caminhão competitivo. A idéia é fazermos um bom trabalho em equipe para que possamos garantir o título de marcas e ajudarmos termos algum dos membros da equipe como campeão", diz.