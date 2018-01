Fórmula Truck invade Fortaleza neste sábado Pela primeira vez os caminhões da Fórmula Truck entram na pista do autódromo de Fortaleza, onde neste domingo será realizada a segunda etapa da temporada, ao meio-dia, com transmissão da Band. Neste sábado, serão realizados dois treinos livres, além do classificatório, às 15h, e a Super Classificação, às 16h15, que definirá os cinco primeiros no grid. A prova de Fortaleza terá 60 voltas. O autódromo passou por reformas para receber os ?brutos? pela primeira vez. ?Foi um trabalho intenso, de mais de três meses, a chuva atrapalhou, mas com certeza realizaremos uma grande festa neste domingo. A vinda para cá faz parte de um plano antigo, de ter uma corrida da Truck por estado, em nosso calendário, estamos caminhando para isto,? afirmou Aurélio Felix, promotor da categoria.