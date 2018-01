Fórmula Truck tem etapa em Guaporé Com a diferença de apenas um ponto para o segundo colocado, o paranaense Leandro Totti (Ford), de 28 anos, tem uma estratégia para se manter na liderança da Fórmula Truck, que terá a 4ª de suas 9 etapas neste domingo, com largada às 14 horas e transmissão ao vivo da RedeTV, na pacata cidade de Guaporé - interior do Rio Grande do Sul. Neste sábado, a tomada de tempo para definição do grid será às 15 horas. "Não importa se vou vencer a prova, tenho de chegar de qualquer jeito na frente do Cirino (Wellington Cirino, também paranaense, da Mercedez-Benz)", disse Totti, com 43 pontos na tabela de classificação. Totti não tem boas lembranças do circuito de Guaporé do ano passado. Ele ´queimou o radar´ - quando o caminhão ultrapassa o limite de velocidade (160km/h) e o piloto é punido com uma parada num ponto do autódromo determinado pela organização, perdendo posições. "Estava na quarta colocação e fui lá para o final", lembrou o paranaense, que começou a disputar a Fórmula Truck há dois anos. Antes, Totti era chefe de equipe da Londrina Truck Racing e piloto de testes. Foi convidado por Ernesto Pívaro Neto, o Gardenal, que sofreu um grave acidente em Londrina e abandonou as competições, para substituí-lo. Terminou seu primeiro ano na Truck, no ano passado, em sétimo lugar. "O caminhão melhorou bastante do ano passado para cá, isso tem me ajudado", explicou Totti. Cirino, vice-líder, de 30 anos, foi o vencedor da etapa de Guaporé no ano passado, depois de largar na pole position. "O traçado é muito bom. Treinei dois anos aqui, conheço a pista como ninguém", afirmou o piloto. Em 2004, ele terminou na vice-liderança da competição, atrás apenas do pernambucano Bento Monteiro (Ford).