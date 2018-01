Fórmula Truck volta com mais segurança nesta temporada Ansiedade, imprevisibilidade, avanços tecnológicos dos veículos e uma grande preocupação com segurança marcam a abertura da 11ª temporada da Fórmula Truck Brasileira, que começa neste fim de semana em Caruaru (PE), cidade localizada a 200 quilômetros de Recife. Três meses após a conquista do tricampeonato de Wellington Cirino (Mercedes), os pilotos não conseguem fazer nenhuma previsão para 2006 ?Todos estaremos de ?olhos vendados? nesta primeira corrida. As equipes vêm com novidades?, diz Roberval Andrade (Scania), da Roberval Motorsports. A corrida, no domingo, terá largada às 13 horas, com transmissão da Bandeirantes, que tomou a categoria da RedeTV. No ano passado, a etapa de Campo Grande teve o maior acidente da história da Truck, em que 19 dos 23 caminhões se envolveram em uma batida logo na largada. A prova acabou cancelada, mas serviu para alertar a organização em relação à segurança. ?Nestes dez anos, nos empenhamos para profissionalizar ainda mais a Fórmula Truck. O acidente em Campo Grande foi terrível, mas serviu para mostrar que oferecemos condições de segurança para os pilotos, eles vêm em primeiro lugar. Este ano vamos continuar investindo. Já conseguimos até um caminhão de combate a incêndios da Infraero. Se aquilo apaga fogo de avião, com certeza vai ajudar a nossa categoria?, diz Aurélio Batista, o promotor da categoria.