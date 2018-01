Fórmulas 3 e Renault se unem no Brasil O automobilismo brasileiro resolveu imitar o inglês. Nesta temporada, a F-Renault e a F-3 Sul-Americana irão correr juntas nas provas disputadas em território nacional. Assim, em algumas etapas, quem for ao autódromo poderá assistir a três corridas, pois também haverá etapas da Copa Clio. O festival começa no dia 13 de março, em Curitiba.