Fortes chuvas obrigam Ferrari a cancelar treino na Itália As fortes chuvas que caíram nesta quinta-feira sobre o Circuito de Mugello, em Florença, na Itália, obrigaram a Ferrari a encerrar os treinamentos antes do previsto. O piloto alemão Michael Schumacher deu apenas 28 voltas, marcando o tempo de 1min29s047 na melhor delas. Já o brasileiro Felipe Massa sequer foi para a pista. A Ferrari esperava encontrar pista seca para realizar uma forte sessão de treinos com os pneus. O primeiro Grande Prêmio da temporada 2006 da Fórmula 1 acontecerá no dia 12 de março, no Bahrein.