Fota descarta apresentação conjunta de equipes da Fórmula 1

A Associação de Escuderias da Fórmula 1 (Fota, em inglês) descartou a apresentação conjunta das equipes participantes do Mundial de 2010. Mês passado tinha sido cogitada a realização do inédito evento em Valência, com o objetivo de reduzir despesas. Porém, a própria Prefeitura da cidade espanhola recebeu uma carta da Fota pedindo que a apresentação fosse realizada apenas em 2011.

O motivo alegado é que nem todas as escuderias estariam em condições de ter seus carros preparados para o final de janeiro, como estava previsto inicialmente. "Não podemos fazer qualquer coisa, já que equipes como Ferrari e McLaren, por exemplo, vão querer algo de acordo com sua categoria, e por isso precisarão de mais tempo", destacou Rita Barberá, prefeita de Valência.

Segundo ela, o próprio Bernie Ecclestone, detentor dos direitos comerciais da Fórmula 1, confirmou a realização da cerimônia daqui a dois anos.