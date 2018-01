França é campeã da A1 GP e comemora título na China A França é a campeã da primeira temporada da A1 GP. Com a sexta colocação conseguida na última etapa da competição, em Xangai, na China, a equipe francesa fecha o ano com 172 pontos, seguida da Suíça (121) e Grã-Bretanha (97). O Brasil terminou na sexta colocação, com 71. A prova foi vencida pelo time holandês. "O Brasil iniciou muito bem, mas o carro teve problemas elétricos, e no fim as outras equipes evoluíram um pouco mais que a nossa. Mas o saldo é positivo", afirmou o ex-piloto Emerson Fittipaldi, chefe da equipe brasileira. A segunda temporada da A1 começa em outubro, na Holanda.