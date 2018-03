Francês bate recorde no Catar e crava a pole para abertura da temporada de MotoGP

O francês Johann Zarco, da Monster Yamaha Tech 3, deixou os favoritos para trás e cravou a pole para a etapa do Catar da MotoGP, no circuito de Losail, que inaugura a temporada 2018 do Mundial. Com o tempo de 1m53s680, o piloto de 27 anos quebrou o recorde da pista. A largada está prevista para as 13h (de Brasília) deste domingo.

O treino que definiu o grid foi de altíssimo nível. Tanto que a dupla que acompanhará Zarco na primeira fila também marcou tempos abaixo da melhor marca até então vigente (1min53s927, cravado por Jorge Lorenzo em 2016). O espanhol Marc Márquez, da Honda, fechou o treino com 1m53s882. O italiano Danilo Petrucci, da Pramac, fez sua volta em 1m53s887.

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, que havia dominado os treinos livres de sexta-feira, passou boa parte do classificatório também à frente dos concorrentes, mas viu, na reta final da tomada de tempos, quatro pilotos lhe superarem. Além do trio já mencionado, o britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, foi o quarto.

Depois do Top 5, aparecem no grid os espanhóis Alex Rins, da Suzuki, e Dani Pedrosa, da Honda. Em oitavo larga o heptacampeão Valentino Rossi, da Yamaha, seguido pelo espanhol Jorge Lorenzo, da Ducati e pelo australiano Jack Miller, da Pramac. O italiano Andrea Iannone, da Suzuki, foi o 11º. O espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, cravou o pior tempo do treino: 1m54s707.

Ao todo, 24 pilotos estarão enfileirados para a corrida de abertura da temporada. Depois do Catar, o circuito viajará até a Argentina, em Termas de Rio Hondo, no dia 8 de abril.