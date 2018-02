Francês fica com a pole na Cart O francês Sebastien Bourdais conseguiu a pole position para o GP de Monterrey, no México, a segunda prova da temporada da Cart. No treino deste sábado, ele fez o tempo de 1m14s938 e superou o canadense Alex Tagliani, que marcou 1m15s437. O melhor brasileiro no grid foi Bruno Junqueira, que larga em 6º lugar. Entre os outros brasileiros da categoria, Mario Haberfeld foi o 10º colocado no treino classificatório e Roberto Moreno conseguiu a 13ª posição. A largada da prova deste domingo está programada para as 16h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da RedeTV! Confira o grid de largada: 1º Sebastien Bourdais (FRA) - 1m14s938 2º Alex Tagliani (CAN) - 1m15s437 3º Oriol Servia (ESP) - 1m15s476 4º Michel Jourdain Jr. (MEX) - 1m15s869 5º Adrian Fernandez (MEX) - 1m15s938 6º Bruno Junqueira (BRA) - 1m16s018 7º Mario Domínguez (MEX) - 1m16s120 8º Ryan Hunter-Reay (EUA) - 1m16s533 9º Tiago Monteiro (POR) - 1m16s554 10º Mario Haberfeld (BRA) - 1m16s911 11º Patrick Lemarie (FRA) - 1m16s931 12º Darren Manning (EUA) - 1m16s954 13º Roberto Moreno (BRA) - 1m17s205 14º Alex Yoong (MAL) - 1m18s350 15º Rodolfo Lavin (MEX) - 1m18s593 16º Joel Camathias (FRA) - 1m19s305 17º Paul Tracy (CAN) - 1m17s414 18º Jimmy Vasser (EUA) - 1m18s925