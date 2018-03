Francês lidera no Rali do México O piloto francês Sebastien Loeb (Citroen) terminou em primeiro lugar nesta sexta-feira, na prova de abertura do Rali do México, a terceira etapa do campeonato mundial da modalidade, que está sendo realizado na cidade mexicana de Leon. Depois de um dia muito puxado, com quatro provas especiais (contra o relógio) bastante exigentes, o atual líder do campeonato, com 20 pontos ganhos, fechou a disputa com o tempo total de 1h02m58, cerca de oito segundos à frente do finlandês Marcus Gronholm (Peugeot). O segundo piloto da Citroen, o espanhol Carlos Sainz, fechou o dia em terceiro lugar. O norueguês Peter Solberg fez apenas o quarto tempo do dia. Neste sábado acontece a segunda etapa, começando por Duarte e Nuevo Valle. Uma rota que se inicia com 2.080 metros acima do nível do mar, num piso sem muita irregularidade, mas de muito cascalho. A segunda etapa do dia será realizada entre Derramedro e Chichimequillas, num trajeto de 23 quilômetros. O segundo dia da etapa termina com mais 28 quilômetros entre El Gigante e El Zauco, um trecho realizado dentro de uma reserva, a 2.191 metros de altitude. A terceira etapa do mundial de rali é transmitida pelo canal pago AXN.