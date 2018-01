Francês vence 1.ª prova da Champ Car O francês Sebastien Bourdais, da Newman-Haas, começou com vitória a temporada 2005 da Champ Car. Neste domingo, nas ruas de Long Beach, o atual campeão da categoria confirmou ser forte candidato a ganhar novamente a competição ao liderar a maior parte da prova com bastante tranqüilidade. O canadense Paul Tracy, da Forsythe, chegou em segundo lugar, com o brasileiro Bruno Junqueira, companheiro de equipe de Bourdais, em terceiro. De volta à Champ Car, o brasileiro Cristiano da Matta, campeão da categoria em 2002, teve muitos problemas com o carro da PKV e terminou apenas na 10.ª colocação. O outro brasileiro que disputou o GP de Long Beach, Ricardo Sperafico (Dale Coyne), abandonou a corrida na metade. Bourdais completou as 81 voltas em 1h46min29s768. Tracy recebeu a bandeirada com 4s137 de desvantagem e Bruno cruzou 5s446 atrás do vencedor. Nelson Philippe, da Mi-Jack, teve problemas mas não abandonou a prova, terminando na 18.ª colocação. A próxima etapa será dia 22 de maio, em Monterrey, México. Confira o grid final do GP de Long Beach (entre parênteses a nacionalidade e a equipe): 1.º - Sebastien Bourdais (FRA/Newman Hass), 1h46min29s768; 2.º - Paul Tracy (CAN/Forsythe), a 4s137; 3.º - Bruno Junqueira (BRA/Newman Hass), a 5s446; 4.º - Justin Wilson (ING/RuSport), a 6s270; 5.º - Mario Domínguez (MEX/Forsythe), a 7s917; 6.º - Timo Glock (ALE/Rocketsports), a 8s501; 7.º - Ronnie Bremer (DIN/HVM), a 8s999; 8.º - A.J. Allmendinger (EUA/Rusport), a 10s945; 9.º - Jimmy Vasser (EUA/PKV), a 14s806; 10.º - Cristiano da Matta (BRA/PKV), a 16s074; 11.º - Oriol Servia (ESP/Dale Coyne), a 18s719; 12.º - Bjorn Wirdheim (SUE/HVM), a 19s651; 13.º - Ryan Hunter-Reay (EUA/Rocketsports), a 20s034; 14.º - Marcus Marshall (AUS/Team Australia), a 1 volta; 15.º - Alex Tagliani (CAN/Team Australia), a 1 volta; 16.º - Fabrizio Del Monte (ITA/Jensen), a 7 voltas; 18.º - Nelson Philippe (FRA/Mi-Jack), a 20 voltas; Não terminaram a prova: Andrew Ranger (CAN/Mi-Jack), acidente, volta 70; Ricardo Sperafico (BRA/Dale Coyne), quebra, volta 41. Em negrito os pilotos brasileiros.