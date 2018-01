Francês vence a Corrida dos Campeões O francês Sebastien Loeb venceu a Corrida dos Campeões, prova que reúne diversos nomes do automobilismo mundial, que foi disputada neste sábado no Estádio de France, nos arredores de Paris. Ele bateu na final o dinamarquês Tom Kristensen. Os brasileiros Felipe Massa e Nelsinho Piquet foram eliminados logo no início da disputa.