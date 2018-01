Francês vence rali na categoria carros O francês Luc Alphand (Mitsubishi), ex-esquiador, venceu hoje o Rali Dacar na categoria de carros, após disputar a 15ª e última etapa, com chegada no Lago Rosa. O trecho não foi cronometrado, em sinal de luto pelas duas crianças que morreram na sexta-feira e no sábado após ser atropelados por veículos participantes da prova. O sul-africano Giniel de Villiers (Volkswagen) terminou em segundo e o espanhol Joan ´Nani´ Roma (Mitsubishi) em terceiro.