Franceses culpam Prost pela falência Alain Prost qualificou, segunda-feira, como uma "derrota da França" a falência de sua equipe de Fórmula 1, por não recebido investimentos de empresas estatais e privadas do país. Hoje, tanto a imprensa quanto ex-pilotos franceses responderam a acusação do ex-campeão do mundo: "O fracasso de Prost não significa a derrota da França senão dele mesmo", publica o Le Figaro. Jean Alesi, seu ex-piloto e amigo, completou: "Só há um culpado pelo ocorrido, ele mesmo. Alain arruinou tudo." A falta de foco de Prost como administrador, a decisão de desprezar a parceria com a Peugeot e a falta de liderança para comandar um grupo de mais de 200 pessoas são apontadas pela imprensa e ex-colegas como as razões da falência da Prost. "Para ser um homem de negócios você precisa ter talento, motivação, energia e manter um melhor ambiente de trabalho", disse Rene Arnoux, antigo desafeto de Prost. "Corremos juntos em 1979. A notícia me deixou triste", comentou Eddie Jordan. A ausência de recursos na Prost não é um fenômeno isolado. O próprio Eddie Jordan está encontrando dificuldades para completar seu orçamento este ano. O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley, acredita, contudo, que os reflexos da falência da Prost no Mundial serão mínimos. "Tivemos mais de 50 equipes na Fórmula 1 nos últimos 30 anos. Não há muito o que se fazer para proteger os times pequenos."