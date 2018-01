Franceses lideram Rali Dacar com folga Os franceses Stéphane Peterhansel (carros) e Cyril Despres (motos) aumentaram a vantagem na liderança do Rali Dacar, nesta quinta-feira, após a disputa da 13ª etapa entre as cidades marroquinas de Bamako e Kayes, com 370 quilômetros cronometrados. Peterhansel venceu a etapa ao completar o percurso em 3h30m07, com 4m17 de vantagem sobre o compatriota Luc Alphand. Klever Kolberg ficou em 11º lugar. No geral, Peterhansel está 27m33 à frente de Alphand. Nas motos, Despres foi apenas o sétimo colocado nesta quinta-feira, mas abriu mais 1m16 de vantagem sobre o espanhol Marc Coma. O vencedor da etapa foi o australiano Andy Caldecott, enquanto Jean Azevedo (8º no geral) terminou o dia em 5º lugar. Despres soma 39h13m03 de prova, com 16m06 à frente de Coma. » Leia mais sobre o rali Dacar