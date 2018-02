Franchitti fica com a pole na IRL O escocês Dario Franchitti larga na pole position, neste sábado à noite, no GP do Texas da Indy Racing League (IRL). O melhor brasileiro no grid é Tony Kanaan, companheiro de Franchitti na equipe Andretti/Green, que sai em terceiro, uma posição atrás do norte-americano Buddy Rice, da Rahal, vencedor da etapa anterior, as 500 Milhas de Indianápolis. A prova noturna na pista oval situada próxima à cidade de Dallas começa às 21h15 (de Brasília) e o SporTV anuncia transmissão ao vivo. Franchitti obteve sua primeira pole na categoria com o tempo de 24s9894 na pista oval 1,5 milha (2,4 km). Rice fez 25s0916. Kanaan marcou 25s1210 e comentou com indiferença o resultado da sessão classificatória. "Não acho que esse treino signifique muito para a corrida??, disse o segundo colocado do campeonato, com 157 pontos, um a menos que o líder, o inglês Dan Wheldon, também da Andretti/Green e que sai na 12ª posição (25s2803). Hélio Castro Neves, da Penske, fez o sexto tempo (25s1834), mas acredita ter um carro bem preparado para a corrida. "Fazer esse tempo era mesmo o que esperávamos, mas creio que os outros competidores estão um pouco mais lentos que nós??, justificou o piloto brasileiro, terceiro colocado no campeonato, com 128 pontos. Entre os outros brasileiros da IRL, Vitor Meira, da Rahal, é o 13º no grid (25s2902) e Felipe Giaffone, da Dreyer & Reinbold, sai em 19º lugar (25s5652).