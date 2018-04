Franchitti vence GP de Infineon e Briscoe lidera a F-Indy

O escocês Dario Franchitti (Chip Ganassi) venceu o GP de Infineon, em Sonoma, da Fórmula Indy mas a festa também foi do australiano Ryan Briscoe (Penske), que chegou em segundo lugar na prova e assumiu a liderança da classificação, chegando a 497 pontos, quatro a mais que o vencedor desta etapa.

Os dois ultrapassaram o neozelandês Scott Dixon (Chip Ganassi), agora terceiro colocado no ano e apenas 14.º colocado neste domingo, em dia para esquecer. Atingido logo depois da largada, ainda na primeira curva, rodou e teve de fazer uma corrida de recuperação. Ficou longe de um bom resultado e teve outros problemas. Agora, está com 476 pontos, 21 a menos que Briscoe.

Estes três pilotos é quem vão brigar pelo título de campeão nas três corridas que restam, todas em oval. O próximo GP é o de Chicago, no sábado (29).

Ainda na prova no misto, o dia quase foi bom para o brasileiro Mario Moraes (KV). Ele terminou em quarto lugar e esteve bem perto do pódio, pois chegou a ser terceiro. Foi ultrapassado pelo japonês Hideki Mutoh (Andretti Green) nas voltas finais e depois pelo inglês Mike Conway, que ficou com o 3.º lugar. Na classificação, Moraes - que voltava após não correr em Mid-Ohio pela morte do pai - é o 18.º, com 213 pontos.

ACIDENTES

Logo na largada quase aconteceu um desastre pelo volume de carros envolvidos. Na curva na subida logo após a segunda reta, Tony Kanaan (Andretti Green) foi tocado e aí o efeito foi em cascata, sendo atingidos os americanos Danica Patrick, Graham Rahal (que saiu da pista e da prova), o venezuelano EJ Viso e outros. A corrida precisou de bandeira amarela para limpeza da pista, pois o trecho é bastante perigoso.

Outro envolvido em acidente foi Ryan Hunter-Reay (EUA/Vision), que fechou a entrada da curva - sem intenção - e acabou atingido por Oriol Serviá (ESP/Rahal Leterman). O americano teve de parar no pit para trocar o bico, na volta 29.

Hélio Castroneves teve a chance de vitória prejudicada por uma disputa de posições com Tony Kanaan na volta 55. Na chicane interna, logo após sair dos boxes, Castroneves foi fazer o contorno e Kanaan, na tentativa de ultrapassá-lo, se chocou o piloto da Penkse, que viu o carro levantar.

Na volta seguinte, posições restabelecidas, Kanaan era 11.º e Helinho o terceiro. Ele ainda perdeu rendimento e a 3.ª posição para Hideki Mutoh na volta 60, na mesma chicane. E só despencou pelo problema que teve no fundo de seu carro. Na volta 66, não teve mais o que fazer: a suspensão dianteira quebrou e ele foi direto para a terra, abandonando.

Castroneves segue como o melhor brasileiro na classificação, em quarto lugar, com 371 pontos, mas chances pequenas de título. Kanaan é o sétimo, com 318. E Raphael Matos (Luczo Dragon) é o 14.º, com 252.

HOSPITAL

Will Power (AUS/Penske) e Nelson Philippe (FRA/HVM Racing) não participaram da corrida após o acidente feio no treino de sábado. O francês sofreu fratura exposta no pé esquerdo e o australiano teve lesões nas vértebras. Eles dependem de novos exames e não devem correr mais nesta temporada.

FÓRMULA INDY 2009 - GP DE INFINEON CLASSIFICAÇÃO FINAL - 75 VOLTAS 1.º - Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi), 1h49min23s0073 2.º - Ryan Briscoe (AUS/Penske), a 0s2488 3.º - Mike Conway (ING/Dreyer & Reinbold), a 0s8293 4.º - Mario Moraes (BRA/KV Racing), a 3s6171 5.º - Hideki Mutoh (JAP/Andretti Green), a 5s4536 6.º - Oriol Serviá (ESP/Newman Haas Lanigan), a 6s3801 7.º - Justin Wilson (ING/Dale Coyne), a 6s6997 8.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti Green), a 7s1808 9.º - Raphael Matos (BRA/Luczo Dragon), a 8s5936 10.º - Robert Doornbos (HOL/HVM Racing), a 10s8175 11.º - Ed Carpenter (EUA/Vision Racing), a 11s3688 12.º - Dan Wheldon (ING/Panther), a 12s4000 13.º - Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi), a 13s8968 14.º - Marco Andretti (EUA/Andretti Green), a 14s8971 15.º - Richard Antinucci (EUA/Curb 3G), a 19s0650 16.º - Danica Patrick (EUA/Andretti Green), a 1 volta 17.º - Milka Duno (VEN/Dreyer & Reinbold), a 4 voltas Não terminaram a prova: Hélio Castroneves (BRA/Penske), quebra, volta 66 Ryan Hunter-Reay (EUA/A. J. Foyt), quebra, volta 65 Franck Montagny (FRA/Automatic Fire Sprinklers), abandono, volta 57 Graham Rahal (EUA/Newman Haas), quebra, volta 30 E.J. Viso (VEN/HVM Racing), acidente, volta 1 Volta mais rápida: Hélio Castroneves (BRA/Penske), 1min18s8427, volta 35 Mais voltas na liderança: Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi), 75 voltas

Russel A. Daniels/AP

Scott Dixon (carro n.º 9) fica atravessado na pista em confusão após a largada da corrida em Sonoma