Frank pede tempo para Pizzonia na F-1 Frank Williams pediu um tempo para Antonio Pizzonia. Foi ele, pessoalmente, quem indicou o piloto para a Jaguar. Mas o bom desempenho de Mark Webber pode colocar em risco o lugar do brasileiro antes de o campeonato acabar. "Webber não é um segundo mais rápido. Antonio deve estar administrando mal psicologicamente a questão, fruto da sua juventude e inexperiência. Ele só precisa de um tempo." Gerhard Berger, da BMW, também saiu em defesa do amazonense: "Não sei o que se passa, com nosso carro ele era tão veloz quando os pilotos titulares."