Freios podem ser trunfo da Ferrari Nesta sexta, após a primeira sessão de treinos, os pilotos comentaram o aspecto de desafio do novo traçado do circuito de Hockenheim. Ross Brawn, diretor-técnico da Ferrari, viu de outra forma: "Será uma prova bastante exigente para os freios." O programa de simulação da Ferrari ofereceu boas indicações para os engenheiros definirem já o acerto básico do carro. Já os programas da Renault, lembrou Pat Simons, técnico-chefe de pista, deram indicações distintas das encontradas. Resultado: Jenson Button ficou ontem em 19.º e Jarno Trulli em 20.º.