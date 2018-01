Frentzen abre espaço para Massa Felipe Massa tem boas chances de disputar a última etapa do Mundial de Fórmula 1, o GP do Japão, no dia 13 de outubro. Como o piloto alemão Heinz-Harald Frentzen já adiantou que só voltará a correr em 2003 pela Sauber, depois de ter participado da prova em Indianápolis, no domingo, o brasileiro deve ocupar novamente o lugar que foi seu durante todo o ano. Frentzen foi contratado pela Sauber para substituir Massa na próxima temporada, mas uma punição recebida pelo brasileiro antecipou sua estréia na equipe suíça. Como Massa perdeu 10 posições no grid de largada no GP dos EUA, por causa de uma manobra na corrida anterior, em Monza, a direção da escuderia resolveu tirá-lo da prova em Indianápolis para poder ter mais chances de pontuação. Tudo em vão: Frentzen chegou em 13º lugar. ?Já estava acertado desde o princípio?, afirmou Frentzen, em Indianápolis, ao confirmar que só voltará a correr pela Sauber na abertura da próxima temporada, dia 9 de março, no GP da Austrália. Como a punição de Massa não valerá para a etapa do Japão - só contava para a corrida seguinte, nos Estados Unidos -, ele deve fazer sua despedida da equipe no dia 13.