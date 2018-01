Frentzen bate e Sauber adia decisão Terminou mal o treino de Heinz-Harald Frentzen, nesta quinta-feira em Silverstone, para ele saber se o cockpit do modelo C21 da Sauber poderia acomodá-lo bem para substituir Felipe Massa no GP dos Estados Unidos, dia 29. Na última volta do ensaio, depois de estabelecer a ótima marca de 1min21s646, o alemão bateu violentamente na barreira de pneus da veloz curva Stowe, onde Michael Schumacher fraturou uma perna em 1999. Frentzen passou pelo ambulatório do circuito inglês e depois foi encaminhado para um hospital em Oxford. ?O ocorrido com Frentzen adia a decisão se ele irá correr no lugar de Massa?, diz o comunicado da Sauber. Em princípio não houve nada de grave com o piloto, mas ano passado ele também se acidentou no GP de Mônaco e nem sequer disputou a prova seguinte, no Canadá. Já no Circuito da Catalunha, em Barcelona, o brasileiro Antonio Pizzonia teve de aguardar boa parte do tempo no box enquanto os mecânicos da Jaguar trocavam o motor do carro. Em seu primeiro testes com o modelo RS3B da equipe da Ford Pizzonia registrou, na melhor das 28 voltas, 1min19s596. Pedro de la Rosa, com o mesmo carro, completou 16 voltas e fez 1min19s231, ou seja, apenas 365 milésimos mais lento. O mais rápido do dia foi David Coulthard, McLaren, 1min17s432 (88).