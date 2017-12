Frentzen correrá pela Toyota em 2003 O piloto alemão Heinz-Harald Frentzen, que acaba de renovar contrato com a Jordan-Honda para disputar o campeonato de 2002, será um dos pilotos da Toyota - escuderia que estréia na Fórmula 1 já no ano que vem - para 2003. A Toyota competirá em 2002, provavelmente com Mika Salo e Allan McNish - que atuam hoje como pilotos de testes. Frentzen, vice-campeão do mundo em 1997, corre pela Jordan-Honda desde 99. Neste ano faz uma temporada ruim. É apenas o 11º colocado na classificação geral, com seis pontos. Não conseguiu terminar nenhuma das quatro últimas provas, por problemas no carro. O alemão disputou 115 GPs, e venceu três.