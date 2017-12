Frentzen define futuro esta semana Heinz-Harald Frentzen deve optar esta semana se fica na Jordan ou sai. A opção de permanecer mais um temporada é sua. Se dependesse apenas de Eddie Jordan, Frentzen poderia procurar emprego. A multa para rescindir seu compromisso é alta daí, talvez, Eddie ter de ficar com ele. Neste domingo, no GP da Europa, os dois pilotos da Jordan, grande decepção do ano, abandonaram. Jarno Trulli por quebra do câmbio e Frentzen em razão de uma rodada, "causada por falha do controle de tração." A Jordan tem 13 pontos no campeonato. A Honda já viu que com a Jordan ou a BAR, escuderias para quem fornece motor, não conquistará muita coisa na F-1, diferentemente da sua época com a McLaren, em que dominou uma era do Mundial.