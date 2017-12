Frentzen deve acertar com a Arrows O piloto alemão Heinz-Harald Frentzen, de 34 anos, poderá terminar sua carreira na Fórmula 1 como piloto da Arrows e não da Prost, segundo informa a revista alemã "auto, motor und sport". De acordo com a publicação, o alemão deverá assinar contrato antes do Natal. Para amigos, Frentzen tem confidenciado que está muito preocupado com a situação financeira da Prost - empresa cuja administração está sob controle da Justiça. A escuderia deve perto de US$ 30 milhões. "Tenho certeza que vou correr em 2002, mas ainda não sei por qual equipe?, disse ele que, segundo a imprensa alemã, negocia também com a Minardi.