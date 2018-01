Frentzen estréia na Arrows nesta 5ª O alemão Heinz-Harald Frentzen não só assinou contrato com a Arrows, na quarta-feira, como hoje (07) já estréia na equipe, testando o novo modelo A23. Todas as 22 vagas de pilotos na Fórmula 1 estão agora preenchidas. Ontem, em Valência, Enrique Bernoldi, seu companheiro de equipe, andou com o carro pela primeira vez num circuito. "Apesar do volante pesado e de faltar todo tipo de ajuste, o A23 me causou boa impressão", disse. A Williams reagiu: Juan Pablo Montoya foi o mais rápido dentre os que treinaram com modelo 2002 ao registrar 1min13s749 (47 voltas). O italiano Giancarlo Fisichella, com a Jordan do ano passado, acabou estabelecendo o melhor tempo do dia, 1min13s297 (65), mas a marca tem pouca representatividade por ser com um carro que não mais será usado. Ontem Montoya ficou um pouco mais animado com a evolução do Williams FW24. Já Nick Heidfeld confirmou as qualidades da nova Sauber C21 ao ficar em terceiro, tempo de 1min14s102 (36). Ralf Schumacher também já trabalha com a nova Williams e foi quarto, 1min14s125 (65). Felipe Massa perdeu parte do treino porque os mecânicos da Sauber tiveram de recuperar a frente do seu C21, danificado num acidente. Foi a primeira vez desde que sentou num monoposto de F-1 que ele bate o carro. Acabou em quinto, 1min14s264 (39). Bernoldi treinou apenas à tarde na quarta-feira e completou somente 16 voltas, sendo a melhor em 1min16s586.