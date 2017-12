Frentzen explica saída da Jordan O alemão Heinz-Harald Frentzen evitou polêmicas, mas não ficou sem responder também quem o perguntasse sobre a sua dispensa da Jordan. "É simples, o senhor Eddie Jordan rompeu meu contrato e agora terá de me pagar." Ele previu dificuldades para o seu substituto na equipe, Jean Alesi. "Até onde eu sei ele gosta de frear com o pé direito e acionar a embreagem com o pé em vez de usar a mão, o que não creio que seja possível no carro da Jordan." Hoje mesmo Eddie Jordan confirmou que seu time providenciou algumas das mudanças solicitadas por Alesi. "Ao menos os pedais conseguimos alterar", afirmou. "Eu tenho um fax com os meus advogados onde o senhor Eddie Jordan me comunica que eu não correria mais a partir do GP da Alemanha. Agora ele terá de explicar o porquê na justiça", falou Frentzen. O irlandês, dono da escuderia, não escondeu que terá de pagar ao seu ex-piloto o equivalente ao restante do contrato, que terminaria apenas no fim de 2002. Calcula-se que Frentzen receberá cerca de US$ 1,2 milhão referente a esta temporada, e outros US$ 5 milhões pelo campeonato de 2002, além da liberdade de competir por outro time. "Tomara que ele fique conosco", disse hoje Juan Villadelpratt, diretor da Prost, onde está agora o alemão. Juan desmentiu que a Prost devesse dinheiro para Jean Alesi. "Estávamos apenas com o mês de julho em atraso, mas coisa de dias. Jean saiu porque não queria mais ficar aqui. É mentira que a causa foi dinheiro." Em apenas uma reunião Luciano Burti compreendeu que Frentzen pode mesmo ser muito útil à Prost. "Já deu para ver que ele é do ramo." O alemão sempre foi bem conceituado entre os engenheiros. "Acho que nesse aspecto a Jordan perdeu um homem importante", avaliou Ricardo Zonta, piloto de testes da Jordan, e que participava de todos os encontros entre Frentzen, Jarno Trulli e a direção técnica da Jordan. Uma fonte da equipe irlandesa informou ontem que Eddie Jordan estava insatisfeito com a forma física de Frentzen. "Analisamos o carro depois do grave acidente de Mônaco, dentro do túnel, e concluímos que o piloto errou por fadiga", afirmou a fonte. "Pretendíamos que ele ficasse um tempo parado para que se cuidasse, mas sua reação foi tão violenta que não restou outra saída a não ser interromper o contrato." O tema "dinheiro" foi abordado por outros pilotos hoje também. Perguntaram a Juan Pablo Montoya, por exemplo, o que ele pediria a Frank Williams para correr em 2002. Depois que Ralf Schumacher assinou, pouco antes do GP da Europa, um contrato de dois anos por US$ 30 milhões, Montoya, que foi mais veloz que ele nas duas últimas provas, quanto não quer para renovar? "A razão de eu assinar com a Williams não foi dinheiro. Se pensasse só nisso estaria nos Estados Unidos ainda." E a exemplo do que Ralf fez com ele no GP da França, não permitindo que o ultrapassasse, apesar de estar em outra estratégia, Montoya afirmou que não vai ajudar o alemão tornar-se vice-campeão do mundo. "Não vou porque nossa equipe está lutando pela melhor colocação dentre os construtores, e para isso não faz diferença se eu me classificar atrás ou na frente dele."