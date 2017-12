Frentzen quer explicações de Jordan O piloto alemão Heinz-Harald Frentzen, demitido pela Jordan na semana passada, exigiu do dirigente da escuderia, Eddie Jordan, que vá a público explicar os motivos de sua demissão. Em uma entrevista concedida à televisão, Frentzen disse que ficou muito surpreso com o ocorrido, e que entrou com uma ação judicial contra a Jordan. O piloto, cujo contrato terminaria apenas no final do ano que vem, rejeitou todas as explicações de Eddie Jordan até então para a sua demissão. O dirigente disse que a temporada do piloto foi ?desastrosa?, mas ainda assim Frentzen quer mais explicações, pois, segundo ele, as argumentações de Jordan não procedem.