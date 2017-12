Frentzen troca a F-1 pela classe Turismo O piloto alemão Heinz-Harald Frentzen anunciou nesta sexta-feira que está deixando a Fórmula 1, depois de 10 anos na principal categoria do automobilismo mundial. A carreira do alemão na F-1 vinha numa descendente já há algum tempo. Em 2001 foi dispensado pela Jordan em plena temporada. Sua última escuderia foi a Sauber, onde também foi demitido. Diante disso, Frentzen ficou sem opção e decidiu correr no campeonato alemão de carros de turismos. Nos 10 anos de F-1, Frentzen ganhou três Grandes Prêmios - o primeiro com a Williams e os dois seguintes com a equipe do britânico Eddie Jordan. ?Esta foi uma decisão muito bem pensada?, disse Frentzen em entrevista coletiva.