Frio surpreende em Indianápolis Ninguém esperava passar frio em Indianápolis. Pois é o que tem acontecido. Nesta sexta-feira pela manhã a temperatura era de 9 graus às 7 horas e o máximo que chegou foi 15 graus, à tarde. No início da noite já caiu novamente para pouco acima dos 10 graus. Com frio, vento, chuva e os grandes deslocamentos necessários no belo autódromo tornaram o trabalho de todos mais desgastante.