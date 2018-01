Füchter e Milton Pereira vencem rali A dupla catarinense Édio Füchter/Milton Pereira, com uma S10 da Chevrolet Rally Team, garantiu a vitória na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rali Cross Country, o Rali do Petróleo, disputado sábado e domingo, em Campos, no Rio de Janeiro. Valeu a experiência. Os dois últimos trechos especiais de hoje, um de 80 quilômetros e outro de 13, atravessando muita areia fofa, acabaram determinando o resultado da prova. "Foi uma disputa bastante pesada, principalmente por causa do calor e da areia, que exigiu muito do motor, provocando o superaquecimento de muitos motores. Estávamos preparados para isso", explicou Édio Füchter, atual campeão brasileiro da modalidade. A equipe Mitsubishi, considerada a principal adversária da Chevrolet na categoria Super Production Diesel, teve um fim de semana de muitos problemas. A L200 Evolution II pilotada por Ingo Hoffmann, em dupla com Alberto Zoffmann, quebrou a turbina, prejudicando a estréia do piloto da Stock Car. A dupla Guilherme Spinelli/Marcelo Vivolo, também com L200 Evolution II, danificou a embreagem depois de entrar em um córrego. E a dupla Eduardo Souza Ramos/Edilson Fabre, com L200 R III na categoria Evolution Diesel, atolou na areia e perdeu 35 minutos. Na categoria Super Production Diesel, a dupla Füchter/Pereira completou o percurso em 2h21m25, com Ulysses Marinzeck/Wallace Schmidt, com L200R (particular), em segundo, com 2h38m44, deixando a Troller (particular) de Rinaldo Pirro/Carlos Martinatti em terceiro, com o tempo de 2h55m11. Já na categoria Production Diesel, a vitória foi da dupla Ricardo Brogim/Ricardo Yamas, com Troller (particular), com 2h30m00, ficando em segundo os irmãos da equipe Greco, René/Marcos Melo, com L200 R III (particular), com 2h31m38, e em terceiro, Anderson Guimarães/Francisco Penteado, com Chevrolet S10, no tempo de 2h35m16. Entre as motos, correndo pela categoria Super Production Diesel, a vitória foi do piloto Jean Azevedo, da equipe Petrobrás, que completou o percurso no tempo de 2h08m47.