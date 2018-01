Funcionário da McLaren morre na Hungria Um funcionário da McLaren morreu nesta quarta-feira em Budapeste, na Hungria, após cair do 8º andar do hotel em que estava hospedado. Darren Hawker, de 29 anos, era membro da equipe, que disputa a partir desta sexta-feira o GP da Hungria de Fórmula 1. A polícia húngara já indicou que a morte deve ter sido acidental, mas está investigando o caso. E a McLaren divulgou comunicado oficial em que ?lamenta a trágica morte no acidente.?