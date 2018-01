Funcionário da Renault sofre acidente O técnico especializado em meteorologia da equipe Renault, o inglês David Antony Webster, sofreu um grave acidente nesta terça-feira, em Interlagos, enquanto instalava um equipamento para a disputa do GP do Brasil de Fórmula 1. Ele caiu de uma altura considerável e sofreu fratura da órbita, osso que contorna o olho. Atendido no ambulatório montado pelo Hospital São Luiz no autódromo, David Webster acabou sendo removido, a seguir, para a unidade Morumbi do hospital. Exames de tomografia do crânio e da coluna apontaram a fratura. Mas, na bateria de testes que ele fez, não foram constatadas lesões neurológicas. O funcionário da Renault está internado na Unidade Retaguarda do hospital e, segundo o boletim médico, passa bem.