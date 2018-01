Futuro de Massa será definido amanhã Felipe Massa irá saber nesta quinta-feira se vai ou não disputar o GP dos Estados Unidos, penúltima etapa da temporada da Fórmula 1, que acontece dia 29 de setembro, em Indianápolis. O alemão Heinz-Harald Frentzen, já contratado para substituí-lo a partir de 2003, testa o modelo C21 da Sauber no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Hoje, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) autorizou a troca de pilotos no time suíço. Tudo está na dependência de Frentzen "caber" no carro. Ele é 13 centímetros mais alto que o brasileiro e 14 em relação ao também alemão Nick Heidfeld, o outro titular. A perda de 10 posições no grid da prova de Indianápolis, por ter sido considerado culpado pelo acidente com Pedro de la Rosa, da Jaguar, em Monza, pode fazer do GP da Itália o último de Massa pela Sauber. Se Frentzen correr nos Estados Unidos, dificilmente Peter Sauber não o manterá para a etapa de Suzuka, última do campeonato, dia 13. O fato de não correr não isenta o brasileiro da punição, ela apenas se transfere para a corrida seguinte. A revista F1 Magazine, de propriedade de Bernie Ecclestone, publicou que Peter Sauber convidou primeiro Jenson Button para o lugar de Massa, em 2003, e só depois da recusa do inglês assinou com Frentzen, o que dá bem uma idéia de quanto Peter Sauber entende de Fórmula 1. O teste desta quinta-feira em Barcelona é importante também para outro brasileiro: Antonio Pizzonia, amazonense de 22 anos, piloto de testes da Williams. Hoje, ele foi o segundo mais rápido lá mesmo, com 1m17s747 (90 voltas), atrás de Alexander Wurz, McLaren, 1m16s938 (88). Pizzonia treina com o modelo RS3B da Jaguar. Ninguém menos do que Frank Williams está tentando conseguir uma vaga na Fórmula 1 para ele. Se mostrar em corrida a competência dos testes, pode vir a ser seu titular a partir de 2005, já que os contratos de Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher terminam no fim de 2004.