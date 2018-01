Futuro de Pizzonia pode ser na Jaguar Depois de mostrar talento nos testes com a Jaguar, semana passada em Barcelona, o piloto brasileiro Antônio Pizzonia tenta garantir vaga na equipe para o Mundial de Fórmula 1 em 2003. Na Europa, os comentários são de que o chefe de equipe Niki Lauda, encantado com o desempenho de Pizzonia, viria a São Paulo nos próximos dias para tentar que a Ford do Brasil invista na negociação (a Ford é dona da equipe Jaguar). No entanto, através da assessoria de imprensa, a Ford do Brasil negou que esteja protagonizando qualquer negociação envolvendo a ida de Pizzonia para a Fórmula 1. A filial brasileira da montadora não estaria querendo se envolver no processo porque o brasileiro Felipe Massa, que tenta vaga na categoria no ano que vem, também teria pedido o apoio da empresa. Massa, que foi dispensado pela Sauber, está negociando com a Jordan, que em 2003 também terá motores Ford. A filial brasileira não quer tomar partido de nenhum dos dois pilotos. Outro motivo que pode emperrar o apoio da Ford a Pizzonia é o contrato que o piloto tem com a Williams até 2005. O amazonense, conhecido na Europa como "Jungle Boy" ("Garoto da Selva"), é o atual piloto de testes da equipe de Frank Williams, que utiliza motores BMW, concorrente da Ford. Para pilotar para a Jaguar, Pizzonia teria de ser emprestado, com o aval da montadora alemã. Mesmo sem investimento da Ford do Brasil, a ida de Pizzonia para a Jaguar tem boas chances de se concretizar. O piloto foi muito bem nos testes com a equipe no sábado e domingo, e ganhou elogios do tricampeão Lauda. "Pizzonia aprendeu muito como piloto de testes da Williams. Com o carro da Jaguar, mostrou que tem potencial para dirigir na F1." Luiz Fernando Ramos, assessor do piloto brasileiro, confirmou que a equipe está interessada em Pizzonia, mas ressaltando que é cedo para qualquer afirmação. Segundo ele, a Jaguar ainda não sabe o que fará com sua atual dupla de pilotos - o irlandês Eddie Irvine, cujo contrato acaba no fim desta temporada, e o espanhol Pedro De La Rosa, que tem acordo até o fim de 2003. "O Pizzonia também está negociando com outras equipes com vagas abertas - caso da Jordan e da Toyota. Mas com a Toyota as chances de uma negociação são mínimas." Luiz Fernando Ramos explicou ainda que o brasileiro não quer entrar em uma equipe pequena como a Minardi, que também está com a dupla de pilotos indefinida para o próximo ano. "Ou ele vai para uma equipe média da F1 ou continua como piloto de testes da Williams. Ir para uma equipe fraca ou continuar na F-3000 são hipóteses descartadas." Nascido em setembro de 80, Antônio Pizzonia começou a carreira em 1991, correndo de kart em Manaus. No ano seguinte, passou a disputar o Campeonato Paulista e se sagrou campeão, feito que repetiu em 93/94. Em 96, ainda no kart, foi campeão brasileiro e partiu para o automobilismo europeu, onde conquistou os títulos ingleses da F-Vauxhall Júnior (98), da F-Renault (99) e da F-3 (2000). Em 2001, Pizzonia foi para a F-3000 internacional, pilotando para a equipe Petrobrás, onde ficou dois anos e conquistou uma vitória, em Hockenheim, na Alemanha, em 2001. Além de Pizzonia e Massa, outros dois brasileiros tentam se juntar a Rubens Barrichelo na próxima temporada da Fórmula 1: Hélio Castro Neves e Enrique Bernoldi. Helinho foi bem nos testes da Toyota, mas a vaga deve ser de Critiano da Matta. Bernoldi segue à procura de equipe, agora deixando a falida Arrows.