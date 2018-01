Futuro de Rubinho é incerto na Ferrari O GP da Espanha é apenas a quinta das 17 etapas da temporada, mas o mercado de pilotos já começou a se agitar. E os rumores mais fortes atingem as duas melhores equipes da Fórmula 1 hoje: a Ferrari e a McLaren. A posição de Rubens Barrichello no time italiano, que até a prova de Interlagos parecia sólida, com a renovação do seu contrato sendo iminente, agora é incerta. E a aposentadoria de Mika Hakkinen, da McLaren, entrou mais uma vez na pauta do dia, apesar do bom seu bom desempenho. No GP de San Marino a imprensa italiana publicou que Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, teria feito uma consulta a Frank Williams para conhecer a extensão do compromisso de Juan Pablo Montoya com a escuderia. Motivo: Montezemolo gostaria de vê-lo na Ferrari. Em Barcelona, a vez foi de Kimi Raikkonen, jovem revelação da Fórmula 1, hoje na Sauber. Os italianos o apontam como candidato à vaga de Rubens Barrichello, se a Ferrari não assinar com ele por mais um ano. O que será de Rubinho se o seu time não o quiser mais? Em primeiro lugar, é preciso que isso aconteça. Michael Schumacher defende o brasileiro, que não o incomoda muito e é capaz de desenvolver o carro. Mas caso a Ferrari decida mesmo investir num jovem de 21 anos, Raikkonen, para lutar pelo título depois de Schumacher parar, em 2004, quais os caminhos para Rubinho? Não são muitos. Ron Dennis, da McLaren, responde a quem lhe pergunta sobre o brasileiro: "He is not a winning driver (Ele não é um vencedor)", portanto não o interessa. Só restaria a Rubinho, então, times médios da Fórmula 1, como a Benetton, que com certeza lhe faria uma boa proposta, ou mesmo uma organização nova, capaz de pagar alto para contar com a sua experiência e comprovada competência para desenvolver o carro, no caso a Toyota. Não seria sonhar demais também pensar-se na transferência de Rubinho para os Estados Unidos. "Adoro aquele país e acho que um dia vou correr lá", costuma dizer o atual piloto da Ferrari. Na McLaren fala-se em apenas um piloto para o lugar de Hakkinen, caso o finlandês, campeão do mundo em 1998 e 1999, abandone mesmo as pistas: Jacques Villeneuve. O canadense, campeão com a Williams em 1997, já compreendeu que na BAR não irá lutar pela primeira colocação tão cedo. Ele mesmo disse ter tido "sorte" ao chegar em terceiro. Há dúvidas até mesmo se a British American Tobacco, sócia majoritária da equipe, continuará investindo no projeto. Ron Dennis expressa sempre publicamente seu aprovação à coragem e técnica de Villeneuve. Nos próximos GPs essas conversas irão evoluir, dependendo dos resultados de dois pilotos em especial: Mika Hakkinen e Rubens Barrichello.