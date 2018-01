Ganassi se rende ao talento de Scott Dixon Nada como a possibilidade de ser campeão para quebrar a resistência de um velho durão. É o que aconteceu com Chip Ganassi, um dono de equipe conhecido por infernizar a vida de seus pilotos. Nos últimos dias, porém, Ganassi resolveu adotar o estilo ?paizão?. É que um de seus funcionáros, o neozelandês Scott Dixon, pode se tornar campeão da Indy Racing League domingo no Texas Motors Speedway, na última etapa do campeonato, a Chevy 500. Dixon, 23 anos completados dia 4, lidera o campeonato, ao lado do brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske, com 467 pontos. Portanto, só depende de seu resultado para conquistar o título logo em sua temporada de estréia na IRL ? competiu em 2001 e em 2002 na Cart. E Chip Ganassi, parece, se rendeu a seu talento. ?Ele é um desses pilotos que, como dono de equipe, você realmente gosta. Não tem bagagem, mas aperta o pé, trabalha muito nos treinos e ainda mais nos domingos?, disse Ganassi. O chefão falou mais: ?Tem alguns pilotos que são bons em treinos classificatórios e outros que são bons em corrida. Ele é um dos poucos que conheço que são completos?. O carinho de Ganassi com Dixon nem de longe lembra sua intolerância com alguns de seus ex-pilotos. Juan Pablo Montoya, campeão da Cart com a Ganassi em 1999, vivia respondendo com palavrões impublicáveis as broncas que recebia por rádio durante as corridas. Bruno Junqueira, que correu na Ganassi em 2001 e 2002, vivia sob permanente pressão imposta a ele pelo ?velho rabugento?. E dias atrás, insatisfeito com os constantes acidentes de Tomas Scheckter, mandou o sul-africano procurar equipe para 2004. Dixon começou bem a Chevy 500. Hoje, foi o mais rápido no primeiro treino livre, com 23s4233 na pista oval de 2,4 km. O japonês Tora Takagi foi o segundo (23s5148), o brasileiro Tony Kanaan o terceiro (23s6426), Sam Hornish ficou em quarto (23s6545), Gil de Ferran (23s6739) foi o quinto e Helinho, o sétimo (23s7352). O grid de largada seá definido nesta sexta-feira à noite, após outra sessão livre. A corrida, domingo, às 16h45, não vai ter transmissão ao vivo para o Brasil. O Sportv optou por passar o teipe a partir das 21 horas, apesar de o GP definir o título ? Tony Kanaan, 460 pontos; Sam Hornish, 448; e Gil de Ferran, 437, também têm chances.